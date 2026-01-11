x
11 января 2026
Спорт

Чемпионат Нидерландов. Оскар Глух забил. "Аякс" победил

Футбол
время публикации: 11 января 2026 г., 18:00 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 18:00
Чемпионат Нидерландов. Оскар Глух забил. "Аякс" победил
AP Photo

В матче восемнадцатого тура чемпионата Нидерландов "Аякс" в гостях обыграл "Телстар" 3:2.

Команда из Амстердама одержала четвертую победу в последних пяти играх и находится на третьем месте.

В первые 15 минут матча гости забили два гола. Отличились израильский полузащитник Оскар Глух и Мика Годтс.

На 53-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален арендованный у "Андерлехта" Седрик Хатенбоер.

На 72-й минуте после подачи углового Юри Баас ударом головой довел счет до крупного 0:3.

На 78-й минуте он срезал мяч в свои ворота 1:3. Через 6 минут гол забил Данни Баккер.

