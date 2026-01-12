x
Спорт

Суперкубок Испании. "Барселона" победила "Реал"

Футбол
время публикации: 12 января 2026 г., 09:35 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 09:35
Суперкубок Испании. "Барселона" победила "Реал"
AP Photo/Altaf Qadri

Обладателем Суперкубка Испании стала "Барселона", победившая в финале "Реал" 3:2.

Турнир проходил в Джидде.

На 14-й минуте Винисиус Жуниор вышел один на один. Вратарь "Барселоны" мяч отразил.

Первый удар в створ ворот каталонцы нанесли на 27-й минуте. Куртуа парировал мяч после удара Рафинья. На 35-й минуте ошибся Вальверде. Рафинья вышел один на один, но пробил неточно. Через минуту Рафинья ворвался в штрафную, обыграл Тшуамени и пробил в нижний угол 1:0.

На 41-й минуте "Барселона" могла удвоить преимущество. Фермин Лопес пробил в угол. Куртуа выручил.

Семь минут, добавленных к первому тайму, оказались сверхрезультативыными.

На второй минуте, добавленной к первому тайму, Винисиус ворвался в штрафную, обыграл несколько защитников и сравнял счет 1:1.

Через 2 минуты Роберт Левандовски вышел один на один 2:1.

На шестой минуте, добавленной к первому тайму, после серии рикошетов Гонсало Гарсия сравнял счет 2:2.

На 51-й минуте Хоан Гарсия парировал мяч после удара Винисиуса. Бразилец первым успел кмячу, но пробил неточно.

"Реал" упустил несколько опасных моментов, а на 73-й минуте пропустил. Рафинья пробил. мяч задел Асенсио и оказался в сетке 3:2.

На первой минуте компенсированного времени каталонцы остались в меньшинстве. Удален Френки де Йонг.

