Спорт

День разгромов в Бундеслиге. "Бавария" растерзала "Вольфсбург"

Футбол
время публикации: 12 января 2026 г., 09:54 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 10:00
День разгромов в Бундеслиге. "Бавария" растерзала "Вольфсбург"
AP Photo/Matthias Schrader

Оба воскресных матча шестнадцатого тура чемпионата Германии завершились победами с крупным счетом.

Бавария (Менхенгладбах) - Аугсбург 4:0

Бавария (Мюнхен) - Вольфсбург 8:1

Майкл Олисе забил два гола и сделал результативную передачу. В первых 50 матчах в Бундеслиге он сделал 24 голевых передачи. Лучший результат с сезона 2004-05 годов, когда начался сбор статистики.

По голу забили Леон Горецка, Рафаэль Геррейро, Гарри Кейн, Мориц Йенц, и Луис Диас. Гол в свои ворота забил Килиан Фишер.

Счет на 13-й минуте сравнял Дзенан Пейчинович.

