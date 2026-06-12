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Спорт

Хильберто Мора стал рекордсменом чемпионатов мира

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 12 июня 2026 г., 07:35 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 07:41
Хильберто Мора стал рекордсменом чемпионатов мира
AP Photo/Natacha Pisarenko

В стартовом матче чемпионата мира по футболу 2026 года мексиканцы победили сборную ЮАР 2:0.

Атакующий полузащитник Хильберто Мора (Тихуана) стал самым молодым игроком сборной страны-хозяйки чемпионатов мира и самым молодым игроком сборной Мексики, участвовавшем в матче чемпионата мира.

Вчера ему исполнилось 17 лет и 240 дней.

Хильберто Мора занимает шестое место в списке самых молодых участников чемпионатов мира. На пятом месте Пеле, который в день дебюта был на 5 дней младше.

Рекордсмен - Норман Уайтсайд (Северная Ирландия, 1982 год) - 17 лет 41 день.

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