Хильберто Мора стал рекордсменом чемпионатов мира
время публикации: 12 июня 2026 г., 07:35 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 07:41
В стартовом матче чемпионата мира по футболу 2026 года мексиканцы победили сборную ЮАР 2:0.
Атакующий полузащитник Хильберто Мора (Тихуана) стал самым молодым игроком сборной страны-хозяйки чемпионатов мира и самым молодым игроком сборной Мексики, участвовавшем в матче чемпионата мира.
Вчера ему исполнилось 17 лет и 240 дней.
Хильберто Мора занимает шестое место в списке самых молодых участников чемпионатов мира. На пятом месте Пеле, который в день дебюта был на 5 дней младше.
Рекордсмен - Норман Уайтсайд (Северная Ирландия, 1982 год) - 17 лет 41 день.
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