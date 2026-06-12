Достижение Сон Хын Мина. Корейцы победили сборную Чехии

В матче первого тура чемпионата мира по футболу корейцы одержали волевую победу над сборной Чехии 2:1.

В группе А после первого тура лидируют сборные Мексики и Южной Кореи, начавшие чемпионат с побед.

Сон Хын Мин стал вторым игроком Южной Кореи, сыгравшим на четырех чемпионатах мира. Он повторил достижение наставника корейцев Хон Мен Бо.

В первом тайме корейцы были гораздо ближе к голу. Чехи в основном оборонялись.

Видно, что корейцы лучше приспособлены к условиям высокогорья (Сапопан находится на высоте 1500 метров).

На 14-й минуте Ли Кан Ин пробил метров с 25. Мяч летел в "девятку". Коварж парировал.

На 32-й минуте Павел Шульц нанес удар с центра поля. Мяч в ворота не попал.

На 39-й минуте Сон Хын Мин совершил сольный проход. Удар с линии штрафной. Немного неточно. На 49-й минуте Хван Ин Бом нанес удар с линии штрафной. Вратарь парировал. Ли Джэ Сон бил с близкого расстояния. Вратарь ногой отразил мяч.

Первый чешский опасный момент стал голевым. На 59-й минуте Цоуфал из-за боковой вбросил мяч в штрафную. Ладислав Крейчи (Вулерхэмптон) ударом головой открыл счет 0:1. На этот момент счет по точным ударам 4:1 в пользу корейцев.

На 67-й минуте Ли Кан Ин направил мяч в штрафную. Хван Ин Бом (Фейенорд) обыграл защитника и перебросил мяч через вратаря 1:1.

На 77-й минуте гол чехов отменен. Соучек забил из офсайда.

На 80-й минуте Хван Ин Бом прошел по флангу и сделал передачу на линию вратарской. О Хен Гю (Бешикташ) точно пробил 2:1.

На 82-й минуте Цоуфал из-за боковой забросил мяч в штрафную. Гложек метров с 7 пробил в ближний угол. Вратарь "вытащил мертвый мяч". На третьей минуте компенсированного времени Михал Садилек из центра штрафной пробил в угол. Вратарь в эффектном прыжке мяч поймал.