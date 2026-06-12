x
12 июня 2026
|
последняя новость: 07:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 июня 2026
|
12 июня 2026
|
последняя новость: 07:28
12 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Достижение Сон Хын Мина. Корейцы победили сборную Чехии

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 12 июня 2026 г., 06:58 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 06:58
Корейцы победили сборную Чехии
AP Photo/Dolores Ochoa
Хван Ин Бом сравнивает счет
AP Photo/Moises Castillo
Корейцы победили сборную Чехии
AP Photo/Matias Delacroix

В матче первого тура чемпионата мира по футболу корейцы одержали волевую победу над сборной Чехии 2:1.

В группе А после первого тура лидируют сборные Мексики и Южной Кореи, начавшие чемпионат с побед.

Сон Хын Мин стал вторым игроком Южной Кореи, сыгравшим на четырех чемпионатах мира. Он повторил достижение наставника корейцев Хон Мен Бо.

В первом тайме корейцы были гораздо ближе к голу. Чехи в основном оборонялись.

Видно, что корейцы лучше приспособлены к условиям высокогорья (Сапопан находится на высоте 1500 метров).

На 14-й минуте Ли Кан Ин пробил метров с 25. Мяч летел в "девятку". Коварж парировал.

На 32-й минуте Павел Шульц нанес удар с центра поля. Мяч в ворота не попал.

На 39-й минуте Сон Хын Мин совершил сольный проход. Удар с линии штрафной. Немного неточно. На 49-й минуте Хван Ин Бом нанес удар с линии штрафной. Вратарь парировал. Ли Джэ Сон бил с близкого расстояния. Вратарь ногой отразил мяч.

Первый чешский опасный момент стал голевым. На 59-й минуте Цоуфал из-за боковой вбросил мяч в штрафную. Ладислав Крейчи (Вулерхэмптон) ударом головой открыл счет 0:1. На этот момент счет по точным ударам 4:1 в пользу корейцев.

На 67-й минуте Ли Кан Ин направил мяч в штрафную. Хван Ин Бом (Фейенорд) обыграл защитника и перебросил мяч через вратаря 1:1.

На 77-й минуте гол чехов отменен. Соучек забил из офсайда.

На 80-й минуте Хван Ин Бом прошел по флангу и сделал передачу на линию вратарской. О Хен Гю (Бешикташ) точно пробил 2:1.

На 82-й минуте Цоуфал из-за боковой забросил мяч в штрафную. Гложек метров с 7 пробил в ближний угол. Вратарь "вытащил мертвый мяч". На третьей минуте компенсированного времени Михал Садилек из центра штрафной пробил в угол. Вратарь в эффектном прыжке мяч поймал.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июня 2026

Мексиканцы победили в матче открытия. Три удаления
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июня 2026

Первый гол чемпионата мира забил Хулиан Киньонес
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июня 2026

Чемпионат мира начался с ЧП
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июня 2026

Рейтинг ФИФА перед началом чемпионата мира. Сборная Израиля на 76-м месте