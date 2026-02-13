x
Мир

В Олимпийской деревне всего за три дня закончились презервативы

Италия
Зимняя Олимпиада 2026
время публикации: 13 февраля 2026 г., 14:27 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 14:41
В Олимпийской деревне всего за три дня закончились презервативы
AP Photo/Karen Pulfer Focht

В Олимпийской деревне в Милане, где размещены участники зимней Олимпиады, всего за три дня закончились презервативы: организаторы сократили запас бесплатных презервативов для спортсменов с 300 тысяч всего до 10 тысяч штук.

Как отмечает Dayly Mail, бесплатные средства контрацепции в Олимпийских деревнях давно стали традицией: организаторы таким образом стремятся пропагандировать безопасный секс и позитивное отношение к сексуальному здоровью.

Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана разрешил разместить на упаковках раздаваемых спортсменам презервативов символ региона. Однако несмотря на поддержку инициативы, организаторы раздали лишь 10 тысяч презервативов на все Игры, из-за чего запас сразу иссяк.

Один из участников Олимпиады на условиях анонимности рассказал итальянской газете La Stampa, что презервативы закончились всего за три дня. Спортсменам пообещали привезти еще, но когда ждать поставок – непонятно. Для сравнения: на Олимпиаде в Париже в 2024 году спортсменам выдали 300 тысяч презервативов, по два на одного спортсмена в день.

Олимпийская деревня в Милане называется Кортина д'Ампеццо – это временный жилой комплекс на 1400 мест, созданный из модульных жилых блоков, соединенных дорожками. Найти уединение спортсменам в деревне непросто, хотя, как сообщается, большой популярностью пользуется комната для отдыха. Это помещение с приглушенным светом, где нужно снимать обувь; там звучит расслабляющая музыка, предназначенная для приватной медитации.

Сообщается также, что сборная Канады уже покинула Олимпийскую деревню, предпочтя остановиться в пятизвездочном отеле.

