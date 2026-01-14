Вылет "Маккаби" (Нетания). Результаты матчей Кубка Израиля по футболу

В четвертьфинал Кубка Израиля по футболу вышли "Бней Йегуда", "Маккаби Бней Райна", "Маккаби" (Яффо) и "Апоэль" (Беэр-Шева).

Бней Йегуда (Тель-Авив) - Маккаби (Герцлия) 0:0 (пенальти 3:2)

"Маккаби" большую часть матча играл в меньшинстве. На 29-й минуте ыбл удален Томер Барзилай.

Апоэль (Петах-Тиква) - Маккаби Бней Райна 1:2

Оба мяча в ворота хозяев забил арендованный у хайфского "Маккаби" 19-летний Ияд Халайли.

Маккаби (Нетания) - Маккаби (Яффо) 0:2

Первый матч после отставки Йоси Абукасиса "бриллианты" проиграли представителю Лиги Леумит.

Апоэль (Беэр-Шева) - Апоэль (Иерусалим) 2:1