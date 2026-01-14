Вылет "Маккаби" (Нетания). Результаты матчей Кубка Израиля по футболу
время публикации: 14 января 2026 г., 07:46 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 07:46
В четвертьфинал Кубка Израиля по футболу вышли "Бней Йегуда", "Маккаби Бней Райна", "Маккаби" (Яффо) и "Апоэль" (Беэр-Шева).
Бней Йегуда (Тель-Авив) - Маккаби (Герцлия) 0:0 (пенальти 3:2)
"Маккаби" большую часть матча играл в меньшинстве. На 29-й минуте ыбл удален Томер Барзилай.
Апоэль (Петах-Тиква) - Маккаби Бней Райна 1:2
Оба мяча в ворота хозяев забил арендованный у хайфского "Маккаби" 19-летний Ияд Халайли.
Маккаби (Нетания) - Маккаби (Яффо) 0:2
Первый матч после отставки Йоси Абукасиса "бриллианты" проиграли представителю Лиги Леумит.
Апоэль (Беэр-Шева) - Апоэль (Иерусалим) 2:1
