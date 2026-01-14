Достижение "Борусси". Первая победа "Майнца". Результаты матчей чемпионата Германии
время публикации: 14 января 2026 г., 11:54 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 11:54
Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Германии. "Боруссия" (Дортмунд) разгромила "Вердер" 3:0.
Матч "Гамбург" - "Байер" (Леверкузен) перенесен из-за сильного снегопада.
Штутгарт - Айнтрахт (Франкфурт) 3:2
"Швабы" одержали седьмую победу подряд во всех турнирах. И поднялись на третье место.
Победный гол на 87-й минуте забил Николас Нарти.
Боруссия (Дортмунд) - Вердер (Бремен) 3:0
"Боруссия" не пропустила в шестом домашнем матче в этом сезоне - лучший результат в Бкндеслиге.
"Шмели" занимают второе место, отставая на 8 очков от "Баварии".
Майнц - Хайденхайм 2:1
Обе команды находятся в зоне вылета.
"Майнц" одержал первую домашнюю победу в Бундеслиге в сезоне.
