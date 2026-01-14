Чемпионат Европы. Великобритания не выдала визы бывшим российским фигуристам
время публикации: 14 января 2026 г., 11:19 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 11:26
Сегодня в Шеффилде начнется чемпионат Европы по фигурному катанию.
Посольство Великобритании в Ереване не выдало визы трем армянским фигуристам, которые не смогут участвовать в турнире, сообщает "Спорт-экспресс".
Все они ранее представляли Россию.
О причинах отказа не сообщается.
Не получили визы Семен Данильянц (одиночное катание, представлял Россию до 2020 года) и спортивная пара Карина Акопова - Никита Рахманин (выступали за Россию до 2024 года).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 января 2026