Спорт

Чемпионат Европы. Великобритания не выдала визы бывшим российским фигуристам

время публикации: 14 января 2026 г., 11:19 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 11:26
Чемпионат Европы. Великобритания не выдала визы бывшим российским фигуристам
AP Photo/Mahesh Kumar A

Сегодня в Шеффилде начнется чемпионат Европы по фигурному катанию.

Посольство Великобритании в Ереване не выдало визы трем армянским фигуристам, которые не смогут участвовать в турнире, сообщает "Спорт-экспресс".

Все они ранее представляли Россию.

О причинах отказа не сообщается.

Не получили визы Семен Данильянц (одиночное катание, представлял Россию до 2020 года) и спортивная пара Карина Акопова - Никита Рахманин (выступали за Россию до 2024 года).

