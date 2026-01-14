Футбол. Умер бывший тренер "Жальгириса" и сборной Литвы

12 января на 82-м году жизни умер известный футболист и тренер Беньяминас Зелькявичюя, сообщают литовские СМИ.

Полузащитник выступал за команды "Банга", "Жальгирис" (Вильнюс) и "Шахтер" (Донецк).

Под его руководством в 1982 году "Жальгирис" вышел в Высшую лигу, в 1987 году стал бронзовым призером чемпионата СССР, выступал в еврокубках.

В 1990-91, 1995-97 и 2001-03 годах Беньяминас Зелькявичюс тренировал сборную Литвы.

Также он тренировал команды КАМАЗ (Набережные Челны), "Металлург" (Липецк), "Шинник" (Ярославль), "Балтика" (Калининград), "Металлург" (Лиепая), "Луч-Энергия" (Владивосток).