MLS. Дубль Месси. 910-й гол у него отобрали и отдали Челентано
время публикации: 14 мая 2026 г., 10:20 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 10:20
В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" в гостях одержал волевую победу над "Цинциннати" 5:3.
Хозяева вели в счете 2:1 и 3:2.
Два первых гола в ворота "Цинциннати" забил Лионель Месси. Теперь на его счету 909 голов.
На 89-й минуте мяч после удара Месси оказался в сетке. После просмотра видеоповтора этот гол был записан как автогол вратаря Романа Челентано.
