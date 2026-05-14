MLS. Дубль Месси. 910-й гол у него отобрали и отдали Челентано

В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" в гостях одержал волевую победу над "Цинциннати" 5:3.

Хозяева вели в счете 2:1 и 3:2.

Два первых гола в ворота "Цинциннати" забил Лионель Месси. Теперь на его счету 909 голов.

На 89-й минуте мяч после удара Месси оказался в сетке. После просмотра видеоповтора этот гол был записан как автогол вратаря Романа Челентано.