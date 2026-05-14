Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас"
время публикации: 14 мая 2026 г., 09:03 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 09:03
В перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас" 3:0.
За 2 тура до финиша "горожане" отстают от лидирующего "Арсенала" на 2 очка.
"Орлы" вылететь уже не могут, поэтому полностью сосредоточены на финале Лиги конференций.
Борьба получилась только в первые полчаса матча. Затем хозяева доминировали. Голы забили Семеньо, Омар Мармуш и Савиньо.
