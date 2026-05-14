Чемпионат Израиля по футболу. "Маккаби Бней Райна" и "Ашдод" вылетели

Состоялись матчи 32-го тура нижнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу.

За тур до финиша определились команды, покидающие Лигу Аль: "Маккаби Бней Райна" и "Ашдод".

Ирони (Тверия) - Маккаби Бней Райна 1:0

Маккаби (Нетания) - Апоэль (Хайфа) 1:1

Бней Сахнин - Ирони (Кирьят-Шмона) 0:4

Ашдод - Апоэль (Иерусалим) 0:1

Самый важный матч тура и настоящий "матч жизни".

Столичная команда обеспечила место в элите и отправила "Ашдод" в Лигу Леумит.

Отрыв между "Апоэлем" и "Ашдодом" стал 6 очков. Битва за выживание завершилась.

Хозяева очень хотели сохранить шансы и владели большим преимуществом (77% владения мячом, 11:7 по ударам, 4:2 по точным ударам).

Победный гол на 43-й минуте забил Матан Хозез.