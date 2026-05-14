x
14 мая 2026
|
последняя новость: 08:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 мая 2026
|
14 мая 2026
|
последняя новость: 08:33
14 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Израиля по футболу. "Маккаби Бней Райна" и "Ашдод" вылетели

Футбол
Спорт/важное
время публикации: 14 мая 2026 г., 07:49 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 07:49
Чемпионат Израиля по футболу. "Маккаби Бней Райна" и "Ашдод" вылетели
AP Photo/Lindsey Wasson

Состоялись матчи 32-го тура нижнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу.

За тур до финиша определились команды, покидающие Лигу Аль: "Маккаби Бней Райна" и "Ашдод".

Ирони (Тверия) - Маккаби Бней Райна 1:0

Маккаби (Нетания) - Апоэль (Хайфа) 1:1

Бней Сахнин - Ирони (Кирьят-Шмона) 0:4

Ашдод - Апоэль (Иерусалим) 0:1

Самый важный матч тура и настоящий "матч жизни".

Столичная команда обеспечила место в элите и отправила "Ашдод" в Лигу Леумит.

Отрыв между "Апоэлем" и "Ашдодом" стал 6 очков. Битва за выживание завершилась.

Хозяева очень хотели сохранить шансы и владели большим преимуществом (77% владения мячом, 11:7 по ударам, 4:2 по точным ударам).

Победный гол на 43-й минуте забил Матан Хозез.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 мая 2026

Чемпионат Израиля по футболу. Тель-авивский "Маккаби" продолжает гонку за лидером
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 мая 2026

В Стамбуле напали на бывшего футболиста "Арсенала"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 мая 2026

Автогол вратаря. Драка зрителей. Чемпионство Криштиану Роналду откладывается
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 мая 2026

"Бетис" сыграет в Лиге чемпионов. Результаты матчей чемпионата Испании