15 февраля 2026
Культура

Берлинале: из-за Вима Вендерса и Газы дирекция вынуждена призывать кинематографистов вспомнить о кино

Берлинале
время публикации: 15 февраля 2026 г., 18:40 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 18:40
Берлинале: из-за Вима Вендерса и Газы дирекция вынуждена призывать кинематографистов вспомнить о кино
AP Photo/Markus Schreiber

Дирекция Берлинале вынуждена была выпустить официальное обращение к кинематографистам и журналистам, принимающим участие в фестивале, с призывом перестать разжигать скандал "В медиасреде остается все меньше места для серьезного разговора о кино и культуре, если только его нельзя вписать в новостную повестку".

"Мы не верим, что среди участников фестиваля есть хотя бы один, кому безразлично происходящее в мире, кто не воспринимает всерьез страдания людей в Газе и на Западном берегу, в Демократической Республике Конго, Судане, Иране, Украине, Миннеаполисе и во множестве других мест, – говорится в заявлении фестиваля. – Художники свободны реализовывать свое право на свободу слова так, как считают нужным. От них не следует ожидать комментариев по всем дискуссиям о прошлой или текущей практике фестиваля, на которые они не влияют. И они не обязаны высказываться по каждому политическому вопросу, если сами этого не хотят."

Поводом для этого заявления стала волна возмущенных публикаций в адрес фестиваля после того, как председатель жюри Вим Вендерс на пресс-конференции отказался отвечать на вопрос о "геноциде в Газе" и заявил, что фестиваль должен оставаться вне политики, поскольку "сила кино в эмпатии, а политика ее лишена". Дальше последовал настоящий флешмоб, когда часть журналистов на пресс-конференциях фильмов стали задавать актерам и режиссерам именно политические вопросы. Одна из участни фестиваля – индийская актриса и сценаристка фильма "Злоключения Энни" Арундати Рой, которая должна была представлять эту картину в рамках программы "Ретроспективы", отозвала свое участие. Палестинская актриса Хиам Аббас, которая представляет на Берлинале сразу две ленты – "Шепотом" Лейлы Бузид и "Выживают только повстанцы" Даниеллы Арбид – заявила, что кино, конечно, про политику.

