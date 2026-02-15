В понедельник утром возле Кейсарии состоятся совместные учения полиции и сил безопасности

Пресс-служба полиции сообщила, что в понедельник, 16 февраля, возле электростанции "Орот Рабин" рядом с Кейсарией, пройдут совместные учения полиции и сил безопасности.

В ходе маневров, которые начнутся в 07:00 и продлятся до 12:00, будет наблюдаться интенсивное движение техники сил безопасности и спасательных служб, в воздухе будут наблюдаться вертолеты и беспилотные аппараты.

Дороги в месте проведения учений перекрываться не будут.