x
15 февраля 2026
|
последняя новость: 18:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 февраля 2026
|
15 февраля 2026
|
последняя новость: 18:33
15 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В понедельник утром возле Кейсарии состоятся совместные учения полиции и сил безопасности

Полиция
Учения
время публикации: 15 февраля 2026 г., 18:03 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 18:34
В понедельник утром возле Кейсарии состоятся совместные учения полиции и сил безопасности
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба полиции сообщила, что в понедельник, 16 февраля, возле электростанции "Орот Рабин" рядом с Кейсарией, пройдут совместные учения полиции и сил безопасности.

В ходе маневров, которые начнутся в 07:00 и продлятся до 12:00, будет наблюдаться интенсивное движение техники сил безопасности и спасательных служб, в воздухе будут наблюдаться вертолеты и беспилотные аппараты.

Дороги в месте проведения учений перекрываться не будут.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 февраля 2026

Электрическая компания провела учения на случай ракетных ударов по энергетической инфраструктуре