15 февраля 2026
Израиль

Поданы обвинения против жителя Иерусалима, пытавшегося поджечь ребенка в автобусе

Прокуратура
Иерусалим
Дети
время публикации: 15 февраля 2026 г., 18:07 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 18:07
Flash90

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 31-летнего Яакова Исраэля Берковича из Иерусалима, который во время поездки в автобусе пытался поджечь 12-летнего мальчика.

Это произошло после того, как отец мальчика обратился к обвиняемому из-за его навязчивого поведения по отношению к детям в синагоге. По материалам обвинительного заключения, в месяцы, предшествовавшие инциденту, обвиняемый регулярно приставал к детям, которые приходили в синагогу, где он молился.

В связи с этим отец мальчика обратился к Берковичу, чтобы выяснить причины такого поведения. Тогда обвиняемый решил причинить вред несовершеннолетнему или его отцу. Он приготовил бутылку с бензином, проследил за семьей, а затем сел в автобус, в котором ехал мальчик.

Во время поездки он подошел к мальчику, облил его бензином, достал зажигалку и несколько раз попытался поджечь, однако зажигалка не сработала, дав лишь искру. Несовершеннолетний оттолкнул его руку, пассажиры заметили происходящее, водитель автобуса остановил движение, после чего обвиняемый скрылся с места происшествия.

Обвиняемому вменяется попытка убийства, попытка поджога и нападение на ребенка. Прокуратура просит суд продлить его содержание под стражей до завершения разбирательств.

