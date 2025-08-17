Фрисби. Юношеский чемпионат Европы. Результаты израильтян
время публикации: 17 августа 2025 г., 09:44 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 09:44
В Трнаве, Словакия, завершился юношеский чемпионат Европы по фрисби (спортсмены до 20 лет).
В соревновании смешанных команд победили венгры. На втором месте французы, на третьем - итальянцы.
Израильтяне заняли восьмое место (из 10).
В соревновании мужских команд чемпионами стали итальянцы.
На втором месте немцы. на третьем - французы.
Израильтяне заняли 9-е место (из 14). Сборная Украины заняла 14-е место.
Чемпионками стали итальянки.
На втором месте француженки, на третьем - чешки.