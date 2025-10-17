x
17 октября 2025
|
последняя новость: 08:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 октября 2025
|
17 октября 2025
|
последняя новость: 08:18
17 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Евролига. "Маккаби" упустил победу в матче с "Олимпиакосом"

Баскетбол
время публикации: 17 октября 2025 г., 06:54 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 06:54
Евролига. "Маккаби" упустил победу в матче с "Олимпиакосом"
AP Photo/Nell Redmond

В матче пятого тура основного этапа евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Олимпиакосу" 94:95.

Израильтяне вели в счете после 10 минут 24:22, 20 - 48:40, 30 - 70:65.

На 37-й минуте преимущество "Маккаби" составляло 10 очков.

На 39-й минуте греки существенно сократили отставание 90:93. на 70-й 93:94. А затем вышли вперед 95:94.

24 очка набрал защиник "Маккаби" Джефф Даутин.

По 23 очка набрали игроки "Олимпиакоса" Никола Милутинов (+ 5 подборов) и Александо Везенков (+ 10 подборов).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 октября 2025

"Апоэль" в группе лидеров. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 октября 2025

Еврокубок. "Апоэль" проиграл в Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 октября 2025

Евролига. "Апоэль" победил в Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 октября 2025

Лига чемпионов ФИБА. Израильтяне проиграли испанцам