Евролига. "Маккаби" упустил победу в матче с "Олимпиакосом"

В матче пятого тура основного этапа евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Олимпиакосу" 94:95.

Израильтяне вели в счете после 10 минут 24:22, 20 - 48:40, 30 - 70:65.

На 37-й минуте преимущество "Маккаби" составляло 10 очков.

На 39-й минуте греки существенно сократили отставание 90:93. на 70-й 93:94. А затем вышли вперед 95:94.

24 очка набрал защиник "Маккаби" Джефф Даутин.

По 23 очка набрали игроки "Олимпиакоса" Никола Милутинов (+ 5 подборов) и Александо Везенков (+ 10 подборов).