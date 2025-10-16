x
16 октября 2025
16 октября 2025
Спорт

Легендарная австралийская пловчиха объявила о завершении карьеры в 25 лет

время публикации: 16 октября 2025 г., 15:13 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 15:26
Легендарная австралийская пловчиха объявила о завершении карьеры в 25 лет
AP Photo/Petr David Josek

Одна из сильнейших пловчих мира австралийка Ариарн Титмус объявила о завершении карьеры в 25 лет, сообщаетYnet.

"Это непростое решение, ноя им очень довольна", - заявляет спортсменка в видео, которое опубликовала в социальных сетях.

Ариарн Титмус - четырехкратная олимпийская чемпионка, восьмикратная олимпийская медалистка, четырехкратная чемпионка мира, двукратная победительница чемпионатов мира на короткой воде, семикратная чемпионка Игр Содружества, неоднократная рекордсменка мира.

Спорт
