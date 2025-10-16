"Апоэль" в группе лидеров. Результаты матчей Евролиги

Завершился четвертый тур общего этапа Евролиги. Лидируют 6 клубов, одержавших по 3 победы, в том числе тель-авивский "Апоэль".

"Маккаби" (1 победа) на 19-м (предпоследнем месте).

Все матчи проиграла "Баскония".

Панатинаикос (Афины, Греция) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 91:85

Центровой "Панатинаикоса" Ришон Холмс сделал "дабл-дабл" (24 + 10 подборов).

Виртус (Болонья, Италия) - Монако (Франция) 77:73

Защитник "Виртуса" (1 сентября перешел из "Баварии") Карсен Эдвардс набрал 24 очка, сделал 6 подборов и 4 передачи.

Париж (Франция) - Баскония (Витория, Испания) 105:87

Последнюю четверть парижане выиграли 26:16.

Лидеры "Парижа" набрали 50 очков на двоих: Надир Хифи (29 + 5 передач) и Джастин Робинсон (21 + 4 передачи).

Реал (Мадрид, Испания) - Партизан (Белград, Сербия) 93:86

Последнюю четверть гости выиграли 30:18.

Бывший форвард "Барселоны" Джабари Паркер (Партзан) набрал 23 очка.