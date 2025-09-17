Лига чемпионов УЕФА: "Реал" победил "Марсель". Результаты матчей

Футболисты испанского "Реала" со счетом 2:1 победили французский "Марсель" в стартовом туре основного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Матч прошел в Мадриде.

На 22-й минуте Тимоти Веа вывел "Марсель" вперед.

"Реал" ответил голами Килиана Мбаппе (оба – с пенальти) на 29-й и 81-й минутах.

Результаты остальных матчей игрового дня:

ПСВ – "Юнион" – 1:3

"Атлетик" – "Арсенал" – 0:2

"Тоттенхэм" – "Вильярреал" – 1:0

"Ювентус" – "Боруссия" – 4:4

"Бенфика" – "Карабах" – 2:3.