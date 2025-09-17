Лига чемпионов УЕФА: "Реал" победил "Марсель". Результаты матчей
время публикации: 17 сентября 2025 г., 06:21 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 06:25
Футболисты испанского "Реала" со счетом 2:1 победили французский "Марсель" в стартовом туре основного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Матч прошел в Мадриде.
На 22-й минуте Тимоти Веа вывел "Марсель" вперед.
"Реал" ответил голами Килиана Мбаппе (оба – с пенальти) на 29-й и 81-й минутах.
Результаты остальных матчей игрового дня:
ПСВ – "Юнион" – 1:3
"Атлетик" – "Арсенал" – 0:2
"Тоттенхэм" – "Вильярреал" – 1:0
"Ювентус" – "Боруссия" – 4:4
"Бенфика" – "Карабах" – 2:3.