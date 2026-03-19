ООН предупреждает, что женщины и девочки больше всего страдают от нехватки воды во всем мире

ООН предупреждает, что именно женщины и девочки по всему миру сильнее всего страдают от нехватки воды и отсутствия санитарных условий. Это, в свою очередь, замедляет социальное и экономическое развитие бедных стран. В более чем 70% сельских семей в развивающихся государствах, где нет водопровода, обязанность по добыче воды лежит на женщинах. В сумме женщины и девочки тратят на это около 250 миллионов часов ежедневно.

Ситуацию усугубляет климатический кризис, говорится в новом докладе ООН. Повышение температуры всего на 1 °C приводит к тому, что доходы домохозяйств, возглавляемых женщинами, снижаются на 34% сильнее, чем в семьях под руководством мужчин. Кроме того, рабочая нагрузка женщин увеличивается – в среднем на 55 минут в неделю больше, чем у мужчин. ООН призывает государства устранить этот дисбаланс, поскольку он негативно влияет на здоровье женщин, их образовательные возможности и продовольственную безопасность.

В докладе Всемирной организации водного развития отмечается, что собрать точные данные о положении женщин сложно, так как во многих странах статистика не ведется с учетом гендерного разделения. Тем не менее очевидно, что женщины находятся в менее выгодном положении, когда речь идет о доступе к воде для здоровья, приготовления пищи, санитарии и сельского хозяйства, а реакция стран на эту проблему остается недостаточно быстрой.

Плохие санитарные условия особенно сильно отражаются на женщинах: по данным исследований, около 10 миллионов девочек-подростков в 40 странах с низким уровнем дохода в период с 2016 по 2022 год пропускали школу, работу или общественные мероприятия из-за отсутствия туалетов. По последним данным за 2024 год, более 2,1 миллиарда человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а 3,4 миллиарда – к надлежащим санитарным условиям.

Кроме того, женщины недостаточно представлены в принятии решений, связанных с правами на воду и землепользование. Во многих странах они сталкиваются с дискриминацией в вопросах владения землей, и в среднем мужчины владеют вдвое большими участками. Согласно отдельному исследованию, проведенному в 28 развивающихся странах, женщины составляют менее 20% сотрудников водоснабжающих организаций.