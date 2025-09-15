x
15 сентября 2025
15 сентября 2025
15 сентября 2025
последняя новость: 22:10
15 сентября 2025
Спорт

После нападения на израильских велосипедистов UCI выступил против правительства Испании

Велоспорт
время публикации: 15 сентября 2025 г., 20:50 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 21:00
После нападения на израильских велосипедистов UCI выступил против правительства Испании
AP Photo/Alvaro Barrientos

Международный союз велосипедистов (UCI) выразил возмущение и глубокие опасения в связи с событиями, сопровождавшими пятый этап велогонки "Вуэльта Эспанья". Пропалестинские активисты с флагами ООП преградили дорогу гонщикам израильской команды Israel Premier Tech.

"Воинственные действия мешали гонке практически ежедневно: люди врывались на трассу, гонщиков обливали мочой. Это угрожало их благополучию: некоторые падали, получали травмы и не смогли продолжить участие в состязаниях", – говорится в заявлении, цитируемом изданием Les Sports.

"Мы также сожалеем, что премьер-министр Испании и его правительство выразили поддержку действиям участников протестов. Это полностью противоречит олимпийским принципам единства, взаимоуважения и мира и заставляет задуматься о способности Испании принимать международные соревнования", – добавляет союз.

