Юниорский чемпионат Европы по бейсболу. Результаты израильтян
время публикации: 18 июля 2026 г., 06:08 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 06:08
В Италии проходит юниорский чемпионат Европы по бейсболу (спортсмены до 18 лет).
Сборная Израиля неудачно выступила на групповом этапе, заняв последнее место в группе А.
Израильтяне проиграли сборным Италии, Франции, Австрии, Великобритании и Венгрии.
Сегодня в матче мини-турнира за 9-12-е места наша команда сыграет с бельгийцами. Во втором матче этого мини-турнира сыграют сборные Венгрии и Польши.
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