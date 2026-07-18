Юниорский чемпионат Европы по бейсболу. Результаты израильтян

В Италии проходит юниорский чемпионат Европы по бейсболу (спортсмены до 18 лет).

Сборная Израиля неудачно выступила на групповом этапе, заняв последнее место в группе А.

Израильтяне проиграли сборным Италии, Франции, Австрии, Великобритании и Венгрии.

Сегодня в матче мини-турнира за 9-12-е места наша команда сыграет с бельгийцами. Во втором матче этого мини-турнира сыграют сборные Венгрии и Польши.