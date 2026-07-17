Умер известный итальянский футболист и тренер
время публикации: 17 июля 2026 г., 17:17 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 17:17
17 июля на 92-м году жизни умер известный футболист и тренер Освальдо Баньоли, сообщают итальянские СМИ.
91 год ему исполнился две недели назад, 3 июля.
Освальдо Баньоли становился чемпионом Италии и как игрок, и как тренер.
Полузащитник выступал за "Милан" (чемпион Италии 1957 года), "Верону", "Удинезе", "Катанзаро" СПАЛ (Феррара), "Вербанию".
Он тренировал "Солбиатезе", "Комо", "Римини", "Фано", "Чезену", "Верону" (в 1982 году вывел клуб в элиту, а в 1985 стал чемпионом Италии), "Дженоа" и "Интер" (Милан).
Освальдо Баньоли был известен как приверженец каеначчо с использованием агрессивного прессинга.
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