Умер известный итальянский футболист и тренер

17 июля на 92-м году жизни умер известный футболист и тренер Освальдо Баньоли, сообщают итальянские СМИ.

91 год ему исполнился две недели назад, 3 июля.

Освальдо Баньоли становился чемпионом Италии и как игрок, и как тренер.

Полузащитник выступал за "Милан" (чемпион Италии 1957 года), "Верону", "Удинезе", "Катанзаро" СПАЛ (Феррара), "Вербанию".

Он тренировал "Солбиатезе", "Комо", "Римини", "Фано", "Чезену", "Верону" (в 1982 году вывел клуб в элиту, а в 1985 стал чемпионом Италии), "Дженоа" и "Интер" (Милан).

Освальдо Баньоли был известен как приверженец каеначчо с использованием агрессивного прессинга.