Чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли сборной Германии
время публикации: 27 сентября 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 09:16
В финале чемпионата Европы по бейсболу встретятся сборные Нидерландов и Италии.
Голландцы в полуфинале победили действующего чемпиона сборную Испании 6:1.
Итальянцы обыграли чехов 8:5.
В матче мини-турнира за 5-8-е места израильтяне проиграли сборной Германии 9:10. В матче за седьмое место сборная Израиля сыграет с хорватами.
