Чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли сборной Германии

В финале чемпионата Европы по бейсболу встретятся сборные Нидерландов и Италии.

Голландцы в полуфинале победили действующего чемпиона сборную Испании 6:1.

Итальянцы обыграли чехов 8:5.

В матче мини-турнира за 5-8-е места израильтяне проиграли сборной Германии 9:10. В матче за седьмое место сборная Израиля сыграет с хорватами.