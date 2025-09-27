x
27 сентября 2025
Спорт

Чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли сборной Германии

Бейсбол
время публикации: 27 сентября 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 09:16
Чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли сборной Германии
AP Photo/Gene J. Puskar

В финале чемпионата Европы по бейсболу встретятся сборные Нидерландов и Италии.

Голландцы в полуфинале победили действующего чемпиона сборную Испании 6:1.

Итальянцы обыграли чехов 8:5.

В матче мини-турнира за 5-8-е места израильтяне проиграли сборной Германии 9:10. В матче за седьмое место сборная Израиля сыграет с хорватами.

Спорт
