Сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала золото на этапе Кубка мира в Баку

Сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала золотые медали в групповом многоборье на этапе Кубка мира FIG, проходящем в Баку 17-19 апреля. Об этом сообщили азербайджанское агентство Trend и израильские спортивные СМИ.

В групповом многоборье израильтянки заняли первое место, вторыми стали испанки, третьими – представительницы команды AIN 2 (Россия).

В состав сборной Израиля входят Агам Гав, Арина Гвоздецки, Авигайль Швед, Таисия Соколенко, София Прежин и Керен Соболь.

Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус, присутствовавший на соревнованиях, поздравил израильскую команду с победой.