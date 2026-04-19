19 апреля 2026
|
19 апреля 2026
|
последняя новость: 09:14
19 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

Сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала золото на этапе Кубка мира в Баку

Художественная гимнастика
Азербайджан
Израиль
время публикации: 19 апреля 2026 г., 07:53 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 08:01
Сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала золото на этапе Кубка мира в Баку
Посольство Израиля в Баку

Сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала золотые медали в групповом многоборье на этапе Кубка мира FIG, проходящем в Баку 17-19 апреля. Об этом сообщили азербайджанское агентство Trend и израильские спортивные СМИ.

В групповом многоборье израильтянки заняли первое место, вторыми стали испанки, третьими – представительницы команды AIN 2 (Россия).

В состав сборной Израиля входят Агам Гав, Арина Гвоздецки, Авигайль Швед, Таисия Соколенко, София Прежин и Керен Соболь.

Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус, присутствовавший на соревнованиях, поздравил израильскую команду с победой.

