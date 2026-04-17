Евролига. "Апоэль" проиграл "Монако" и в плэй-офф сыграет с "Реалом"
время публикации: 17 апреля 2026 г., 23:26 | последнее обновление: 17 апреля 2026 г., 23:33
Завершился регулярный чемпионат Евролиги. Тель-авивский "Апоэль" проиграл "Монако" 85:105.
"Красные" заняли шестое место и в плэй-офф сыграют с мадридским "Реалом".
Тель-авивский "Маккаби" занял 12-е место и в следующий этап не вышел.
В плэй-офф вышли "Олимпиакос". "Валенсия", "Реал", "Фенербахче", "Жальгирис" и "Апоэль".
В плэй-ин сыграют: "Панатинаикос", "Монако", "Барселона" и "Црвена Звезда".
