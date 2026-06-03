Чемпионат мира по футболу. Обзор группы В
Группа В проведет матчи в Торонто и Ванкувере.
В этой группе нет яркого претендента на победу в чемпионате, но именно она обязательно войдет в историю.
Дело в том, что сборные Канады, Катара и Боснии и Герцеговины никогда не выходили в плэй-офф чемпионатов мира. А в этот раз кто-то обязательно выйдет.
Фаворитом группы является сборная Швейцарии.
Швейцарцы сыграют в финальной части шестого чемпионата мира подряд.
Стабильная, опытная и дисциплинированная сборная.
Скандал с Брилем Эмболо, конечно, не улучшит настроение команды. Но, скорее всего, проблему удастся решить. И мы увидим мощный атакующий дуэт Эмболо - Ндойе.
Швейцарцы умеют нейтрализовать звезд соперника и "сушить игру".
Основным претендентом на выход плэй-офф (после швейцарцев) считается сборная Канады, хозяева поля.
Канадцы третий раз сыграют в финальной части чемпионатов мира (ранее - 1986 и 2022 годы).
Джесси Марш делает ставку на атлетизм, скорость и агрессивный прессинг.
Основная ударная сила - форвард "Ювентуса" Джонатан Дэвид. Главная звезда - защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис.
Канадцев нередко подводит дисциплина. В последних восьми играх команда заработала три удаления.
Сборная Катара дебютировала на домашнем чемпионате мира в 2022 году.
У этой сборной статус "команды, способной удивить".
Хорошая связка в нападении Акрам Афиф - Альмоэз Али.
Хотя Босния и Герцеговина считается аутсайдером группы, но команда обладает сильным характером. В стыковых матчах боснийцы в серии пенальти справились с командами Уэльса и Италии.
Команда второй раз участвует в финальной части чемпионатов мира (впервые в 2014 году).
40-летний Эдин Джеко все еще опасен впереди, особенно при стандартах.