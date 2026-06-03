Чемпионат мира по футболу. Обзор группы В

Группа В проведет матчи в Торонто и Ванкувере.

В этой группе нет яркого претендента на победу в чемпионате, но именно она обязательно войдет в историю.

Дело в том, что сборные Канады, Катара и Боснии и Герцеговины никогда не выходили в плэй-офф чемпионатов мира. А в этот раз кто-то обязательно выйдет.

Фаворитом группы является сборная Швейцарии.

Швейцарцы сыграют в финальной части шестого чемпионата мира подряд.

Стабильная, опытная и дисциплинированная сборная.

Скандал с Брилем Эмболо, конечно, не улучшит настроение команды. Но, скорее всего, проблему удастся решить. И мы увидим мощный атакующий дуэт Эмболо - Ндойе.

Швейцарцы умеют нейтрализовать звезд соперника и "сушить игру".

Основным претендентом на выход плэй-офф (после швейцарцев) считается сборная Канады, хозяева поля.

Канадцы третий раз сыграют в финальной части чемпионатов мира (ранее - 1986 и 2022 годы).

Джесси Марш делает ставку на атлетизм, скорость и агрессивный прессинг.

Основная ударная сила - форвард "Ювентуса" Джонатан Дэвид. Главная звезда - защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис.

Канадцев нередко подводит дисциплина. В последних восьми играх команда заработала три удаления.

Сборная Катара дебютировала на домашнем чемпионате мира в 2022 году.

У этой сборной статус "команды, способной удивить".

Хорошая связка в нападении Акрам Афиф - Альмоэз Али.

Хотя Босния и Герцеговина считается аутсайдером группы, но команда обладает сильным характером. В стыковых матчах боснийцы в серии пенальти справились с командами Уэльса и Италии.

Команда второй раз участвует в финальной части чемпионатов мира (впервые в 2014 году).

40-летний Эдин Джеко все еще опасен впереди, особенно при стандартах.