"Маккаби" Тель-Авив вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы

Тель-авивский "Маккаби" победил тираспольский "Шериф" со счетом 1:0 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в следующий этап турнира.

Встреча проходила в грузинском Батуми. Единственный мяч был забит на 30-й минуте: защитник "Шерифа" Самба Коне отправил мяч в собственные ворота.

Первый матч в Молдове завершился разгромной победой израильского клуба – 5:0. Таким образом, "Маккаби" выиграл противостояние с общим счетом 6:0.

В третьем квалификационном раунде соперником "Маккаби" станет софийский ЦСКА, прошедший азербайджанский "Карабах". Первые матчи этого этапа состоятся 6 августа, ответные – 13 августа.