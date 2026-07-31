"Маккаби" Тель-Авив вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы
время публикации: 31 июля 2026 г., 09:42 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 09:47
"Маккаби" Тель-Авив вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы
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Тель-авивский "Маккаби" победил тираспольский "Шериф" со счетом 1:0 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в следующий этап турнира.
Встреча проходила в грузинском Батуми. Единственный мяч был забит на 30-й минуте: защитник "Шерифа" Самба Коне отправил мяч в собственные ворота.
Первый матч в Молдове завершился разгромной победой израильского клуба – 5:0. Таким образом, "Маккаби" выиграл противостояние с общим счетом 6:0.
В третьем квалификационном раунде соперником "Маккаби" станет софийский ЦСКА, прошедший азербайджанский "Карабах". Первые матчи этого этапа состоятся 6 августа, ответные – 13 августа.