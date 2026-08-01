Сборная Израиля U18 потеряла шансы на выход на чемпионат мира

Сборная Израиля по баскетболу среди игроков до 18 лет уступила команде Греции со счетом 64:84 на чемпионате Европы.

После этого поражения израильская команда потеряла шансы на участие в чемпионате мира.

В воскресенье, 2 августа, израильские спортсмены проведут матч за седьмое место в турнире.