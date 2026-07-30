Молодежная сборная Израиля вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу

Сборная Израиля по баскетболу среди игроков до 18 лет победила команду Дании со счетом 100:86 в матче 1/8 финала чемпионата Европы, проходящего в Италии, и вышла в четвертьфинал.

Израильтяне завершили первую половину встречи с преимуществом 50:40, а после третьей четверти вели 78:56. Самым результативным игроком команды стал Давид Мозес, набравший 23 очка и сделавший 17 подборов. Авив Аронов записал на свой счет 22 очка, Омри Орланд – 21.

Команда Надава Зильберштейна выиграла все четыре матча на турнире и гарантировала себе сохранение места в высшем дивизионе европейского первенства.

В четвертьфинале Израиль сыграет 30 июля со сборной Словении, победившей Латвию со счетом 86:76. Победитель этой встречи получит путевку на чемпионат мира среди игроков до 19 лет, который состоится следующим летом.