На 44-м году жизни умер бывший футболист "Аль-Насра" и сборной Саудовской Аравии

15 марта на 44-м году жизни умер известный саудовский футболист Абдурахман Аль-Биши, сообщают саудовские СМИ.

Он умер после тяжелой и продолжительной болезни.

В 2019 году у футболиста был диагностирован боковой амиотрофический склероз.

Нападающий выступал за клубы "Аль-Наср" и "Сдус".

Абдурахман Аль-Биши - участник Кубка Азии 2004 года.