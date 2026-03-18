Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

На 44-м году жизни умер бывший футболист "Аль-Насра" и сборной Саудовской Аравии

Футбол
время публикации: 18 марта 2026 г., 08:07 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 08:07
На 44-м году жизни умер бывший футболист "Аль-Насра" и сборной Саудовской Аравии
AP Photo/Marco Ugarte

15 марта на 44-м году жизни умер известный саудовский футболист Абдурахман Аль-Биши, сообщают саудовские СМИ.

Он умер после тяжелой и продолжительной болезни.

В 2019 году у футболиста был диагностирован боковой амиотрофический склероз.

Нападающий выступал за клубы "Аль-Наср" и "Сдус".

Абдурахман Аль-Биши - участник Кубка Азии 2004 года.

