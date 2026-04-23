x
23 апреля 2026
последняя новость: 11:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Умер легендарный футболист тель-авивского "Апоэля" и сборной Израиля

время публикации: 23 апреля 2026 г., 09:47 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 09:47
AP Photo/Andres Kudacki

21 апреля на 87-м году жизни умер легендарный израильский футболист Гидеон Тиш, сообщает Ynet.

Он был одним из лучших полузащитников Израиля 1950-60-х годов, одним из лучших бомбардиров тель-авивского "Апоэля" и одним из лидеров "золотого поколения" этого клуба.

В составе тель-авивского "Апоэля" Гидеон Тиш - трехкратный чемпион Израиля, обладатель Кубка Израиля 1961 года.

Он был признан лучшим футболистом Израиля 1963 года.

Гидеон Тиш дебютировал в сборной Израиля в 17 лет. Он - серебряный призер Кубка Азии 1960 года, победитель Кубка Азии 1964 года.

