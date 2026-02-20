x
Спорт

Олимпиада. Фристайл. В хафпайпе победил американец. Эстонец на втором месте

Зимняя Олимпиада 2026
Фристайл
время публикации: 20 февраля 2026 г., 22:13 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 22:13
Олимпиада. Фристайл. В хафпайпе победил американец. Эстонец на втором месте
AP Photo/Abbie Parr

Чемпионом в хафпайпе (фристайл) стал американец Алекс Феррейра.

На втором месте эстонец Хенри Сильдару. Интересно, что его сестра стала бронзовым призером Пекинской олимпиады в слоупстайле.

Бронзовую медаль завоевал канадец Брендан Маккей.

Один из фаворитов американец Ник Геппер, трехкратный олимпийский призер в слоупстайле, упал в последней попвтке и занял четвертое место.

Спорт
