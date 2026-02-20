Олимпиада. Фристайл. В хафпайпе победил американец. Эстонец на втором месте
Чемпионом в хафпайпе (фристайл) стал американец Алекс Феррейра.
На втором месте эстонец Хенри Сильдару. Интересно, что его сестра стала бронзовым призером Пекинской олимпиады в слоупстайле.
Бронзовую медаль завоевал канадец Брендан Маккей.
Один из фаворитов американец Ник Геппер, трехкратный олимпийский призер в слоупстайле, упал в последней попвтке и занял четвертое место.
