Олимпиада. Фристайл. В хафпайпе победил американец. Эстонец на втором месте

Чемпионом в хафпайпе (фристайл) стал американец Алекс Феррейра.

На втором месте эстонец Хенри Сильдару. Интересно, что его сестра стала бронзовым призером Пекинской олимпиады в слоупстайле.

Бронзовую медаль завоевал канадец Брендан Маккей.

Один из фаворитов американец Ник Геппер, трехкратный олимпийский призер в слоупстайле, упал в последней попвтке и занял четвертое место.