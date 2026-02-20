x
20 февраля 2026
Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали командные пункты "Хизбаллы" в долине Бекаа

время публикации: 20 февраля 2026 г., 20:45 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 20:50
ВВС ЦАХАЛа атаковали командные пункты "Хизбаллы" в долине Бекаа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об ударах по командным пунктам "Хизбаллы" в долине Бекаа. По заявлению армии, атакованные объекты использовались для планирования и организации террористических нападений на силы ЦАХАЛа и государство Израиль.

"Террористическая организация "Хизбалла" систематически размещает свои объекты в центре гражданских населенных пунктов, нарушая достигнутые соглашения, и цинично использует гражданских лиц в качестве "живого щита", – подчеркивается в сообщении.

Ливанское информационное агентство "Аль-Марказия" сообщает об ударе ВВС ЦАХАЛа по "гражданскому объекту" в городе Тамнин ат-Тахта, в Бекаа, на востоке Ливана.

Сообщается, что целью удара стал "комплекс зданий", который был полностью разрушен.

О погибших или пострадавших не сообщается.

