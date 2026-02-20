Министерство юстиции РФ внесло в реестр "иноагентов" еще четыре человека и одну организацию
время публикации: 20 февраля 2026 г., 21:06 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 21:14
В пятницу, 20 февраля, министерство юстиции России обновило реестр "иностранных агентов", включив в него четыре физических лица и одну организацию.
Иноагентами признаны политик, экс-глава поселка Куровской в Калужской области Алексей Черемушкин, журналист Аурен Хабичев, публицист Владимир Севриновский, политолог Александр Кынев и неправительственная организация European Youth Forum.
Минюст обвиняет всех их "в распространении недостоверной информации" о политике, проводимой властями России, а также о действиях российской армии.
Молодежную организацию European Youth Forum также обвиняют в пропаганде "международного движения ЛГБТ".
