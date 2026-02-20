Олимпиада. Фигурное катание. Победила американка. Израильтянка на 24-м месте
время публикации: 20 февраля 2026 г., 00:10 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 00:10
Чемпионкой олимпиады стала американская фигуристка Алиса Лю. Ее результат 226.79 балла.
Она стала двукратной чемпионкой Миланской олимпиады - в личном и командном первенстве.
Далее следуют три японки - Каори Сакамото, Ами Накаи и Моне Чиба.
Анастасия Губанова (Грузия) заняла девятое место, София Самоделкина (Казахстан) - десятое.
Израильтянка Мария Сенюк заняла 24-е место.
Ссылки по теме