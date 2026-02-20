x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Фигурное катание. Победила американка. Израильтянка на 24-м месте

Зимняя Олимпиада 2026
Фигурное катание
время публикации: 20 февраля 2026 г., 00:10 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 00:10
Олимпиада. Фигурное катание. Победила американка. Израильтянка на 24-м месте
AP Photo/Natacha Pisarenko

Чемпионкой олимпиады стала американская фигуристка Алиса Лю. Ее результат 226.79 балла.

Она стала двукратной чемпионкой Миланской олимпиады - в личном и командном первенстве.

Далее следуют три японки - Каори Сакамото, Ами Накаи и Моне Чиба.

Анастасия Губанова (Грузия) заняла девятое место, София Самоделкина (Казахстан) - десятое.

Израильтянка Мария Сенюк заняла 24-е место.

