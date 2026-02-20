"Кан": полиция настаивает на мобилизации шести рот МАГАВа, чтобы начать аресты уклонистов от армии

По данным новостной службы "Кан", в качестве условия для начала арестов уклонистов в ультраортодоксальных кварталах полиция требует мобилизовать шесть дополнительных рот резервистов МАГАВа. В полиции это объясняют риском возникновения беспорядков и занятостью в других задачах.

По данным "Кан", обсуждение этого вопроса состоялось на этой неделе между представителями армии и полиции. ЦАХАЛ требовал помощи полиции при задержании уклонистов и удержании их до прибытия военной полиции.

Представители Управления кадров ЦАХАЛа говорили о том, что им необходима помощь при "случайных задержаниях". Например, когда при задержании нарушителя порядка выясняется, что он уклоняется от призыва.

"Кан" сообщает, что на совещании была озвучена также позиция юридического советника правительства, которая считает, что просьба военных идет вразрез с обязанностью полиции обеспечивать соблюдение закона.