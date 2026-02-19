x
19 февраля 2026
Ближний Восток

В Иране при крушении военного самолета погиб летчик

Иран
Авиакатастрофа
время публикации: 19 февраля 2026 г., 23:41
В Иране при крушении военного самолета погиб летчик
AP/Iranian Army

В провинции Хамадан на западе Ирана потерпел крушение самолет ВВС, выполнявший учебный полет. В результате один из пилотов погиб, второй выжил.

Как сообщают иранские СМИ со ссылкой на пресс-службу авиабазы Шахид Ноже, самолет разбился во время отработки ночного полета. Причины аварии устанавливаются. Тип самолета не сообщается.

