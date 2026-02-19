WSJ: Трамп рассматривает нанесение ограниченного удара по Ирану, чтобы подстегнуть переговоры

В четверг, 19 февраля, издание Wall Street Journal написало, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения первоначального ограниченного удара по Ирану, чтобы принудить его к ядерной сделке.

По словам источников, знакомых с ситуацией, предварительный удар, если он будет санкционирован, может быть нанесен в ближайшие дни, он будет нацелен на несколько военных или правительственных объектов. Если это не принесет результата, против Тегерана будет развернута широкомасштабная военная операция.