19 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Пресса

WSJ: Трамп рассматривает нанесение ограниченного удара по Ирану, чтобы подстегнуть переговоры

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 19 февраля 2026 г., 23:58 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 00:04
WSJ: Трамп рассматривает нанесение ограниченного удара по Ирану, чтобы подстегнуть переговоры
AP Photo/Steve Helber

В четверг, 19 февраля, издание Wall Street Journal написало, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения первоначального ограниченного удара по Ирану, чтобы принудить его к ядерной сделке.

По словам источников, знакомых с ситуацией, предварительный удар, если он будет санкционирован, может быть нанесен в ближайшие дни, он будет нацелен на несколько военных или правительственных объектов. Если это не принесет результата, против Тегерана будет развернута широкомасштабная военная операция.

