Трамп заявил, что у Ирана для ответа "максимум 15 дней"

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One по дороге в город Ром в Джорджии, назвал крайний срок для Ирана – не более 15 дней. "Я думаю, что десять дней достаточно, или 15 дней – это практически максимум", – сказал он.

Ранее на первом заседании "Совета мира", которое состоялось в Вашингтоне, Дональд Трамп призвал Иран заключить "серьезный договор" с США, предупредив, что иначе "произойдут плохие вещи". "Через десять дней станет ясно, можем ли мы двигаться дальше. Нельзя допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие", – сказал президент.

Израильский телеканал "Кан-11" вечером 19 февраля сообщил, что в Израиле завершается подготовка к возможной операции США в Иране. В числе рассматриваемых сценариев – вариант, при котором Иран атакует первым.

Кроме того, утром 19 февраля в Израиле приземлился самолет командования специальных операций США (SOCOM). Перед посадкой в аэропорту "Бен Гурион" он был заснят в небе над Тель-Авивом журналистом газеты "Гаарец" Ави Шарфом, который опубликовал фотографию в своем Х-блоге.