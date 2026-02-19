x
19 февраля 2026
19 февраля 2026
19 февраля 2026
последняя новость: 00:43
20 февраля 2026
Израиль

На 20-м шоссе подросток на самокате получил тяжелые травмы при столкновении с велосипедисткой

ДТП
время публикации: 19 февраля 2026 г., 23:27 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 23:27
На 20-м шоссе подросток на самокате получил тяжелые травмы при столкновении с велосипедисткой
Пресс-служба МАДА

На 20-м шоссе, в районе развязки Шиват а-Кохавим произошло столкновение велосипедистки с подростком, ехавшим на электросамокате. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что подросток (примерно 15 лет) получил тяжелые травмы, он был доставлен в больницу "Ихилов" в бессознательном состоянии.

53-летняя велосипедистка получила легкие травмы. Она также доставлена в больницу "Ихилов".

Израиль
