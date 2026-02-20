Олимпиада. Шорт-трек. В эстафете победили голландцы

Победителем в эстафете на 5000 метров (щорт-трек) стала сборная Нидерландов.

Олимпийским чемпионами стали братья Йенс и Мелле ванТВут, Тон Боэр и Фрисо Эмонс.

Йенс ван ТВут стал первым спортсменом из Нидерландов, завоевавшим три золотых медали одной зимней олимпиады, начиная с олимпиады 1972 года.

На втором месте сборная Южной Кореи, на третьем - Италии.