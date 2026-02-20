x
20 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. Шорт-трек. В эстафете победили голландцы

Зимняя Олимпиада 2026
Шорт-трек
время публикации: 20 февраля 2026 г., 23:05 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 23:20
Олимпиада. Шорт-трек. В эстафете победили голландцы
AP Photo/Ng Han Guan

Победителем в эстафете на 5000 метров (щорт-трек) стала сборная Нидерландов.

Олимпийским чемпионами стали братья Йенс и Мелле ванТВут, Тон Боэр и Фрисо Эмонс.

Йенс ван ТВут стал первым спортсменом из Нидерландов, завоевавшим три золотых медали одной зимней олимпиады, начиная с олимпиады 1972 года.

На втором месте сборная Южной Кореи, на третьем - Италии.

