Олимпиада. Шорт-трек. В эстафете победили голландцы
время публикации: 20 февраля 2026 г., 23:05 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 23:20
Победителем в эстафете на 5000 метров (щорт-трек) стала сборная Нидерландов.
Олимпийским чемпионами стали братья Йенс и Мелле ванТВут, Тон Боэр и Фрисо Эмонс.
Йенс ван ТВут стал первым спортсменом из Нидерландов, завоевавшим три золотых медали одной зимней олимпиады, начиная с олимпиады 1972 года.
На втором месте сборная Южной Кореи, на третьем - Италии.
