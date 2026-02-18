Олимпиада. Шорт-трек. Чемпионом стал канадец
время публикации: 18 февраля 2026 г., 22:57 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 23:03
Чемпионом на дистанции 500 метров (шорт-трек) стал канадец Стивен Дюбуа.
Серебряную и золотую медали завоевали голландцы Мелле ван ТВут и Йенс ван ТВут.
В финале А участвовали три голландца и двое канадцев.
Чемпион Пекинской олимпиады Лю Шаоан в финал А не попал. Он выиграл финал В и занял шестое место.
На седьмом месте Денис Никиша (Казахстан).
