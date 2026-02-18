x
18 февраля 2026
|
последняя новость: 22:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 февраля 2026
|
18 февраля 2026
|
последняя новость: 22:58
18 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Шорт-трек. Чемпионом стал канадец

Зимняя Олимпиада 2026
Шорт-трек
время публикации: 18 февраля 2026 г., 22:57 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 23:03
Олимпиада. Шорт-трек. Чемпионом стал канадец
AP Photo/Francisco Seco

Чемпионом на дистанции 500 метров (шорт-трек) стал канадец Стивен Дюбуа.

Серебряную и золотую медали завоевали голландцы Мелле ван ТВут и Йенс ван ТВут.

В финале А участвовали три голландца и двое канадцев.

Чемпион Пекинской олимпиады Лю Шаоан в финал А не попал. Он выиграл финал В и занял шестое место.

На седьмом месте Денис Никиша (Казахстан).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 февраля 2026

Олимпиада. Шорт-трек. В эстафете победили кореянки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 февраля 2026

Олимпиада. Шорт-трек. Чемпионкой стала голландка
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 февраля 2026

Олимпиада. Шорт-трек. Голландец стал чемпионом. Латвиец завоевал бронзу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 февраля 2026

Олимпиада. Шорт-трек. Олимпийским чемпионом стал голландец