Олимпиада. Шорт-трек. Чемпионом стал канадец

Чемпионом на дистанции 500 метров (шорт-трек) стал канадец Стивен Дюбуа.

Серебряную и золотую медали завоевали голландцы Мелле ван ТВут и Йенс ван ТВут.

В финале А участвовали три голландца и двое канадцев.

Чемпион Пекинской олимпиады Лю Шаоан в финал А не попал. Он выиграл финал В и занял шестое место.

На седьмом месте Денис Никиша (Казахстан).