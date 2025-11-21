Две результативные передачи Фокса. Достижение Маккиннона. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Сиэтл" в гостях одержал волевую победу над "Чикаго" 3:2.

Филадельфия Флайерз - Сент-Луис Блюз 3:2 (овертайм)

На 38-й минуте "Сент-Луис" вел в счете 2:0. Оба гола забил Джастин Фолк.Он сделал дубль впервые с октября 2022 года. В 442 играх за "Сент-Луис" он забил 51 гол.

Победный гол на 64-й минуте забил Трэвис Санхейм. Он набрал 220 очков в НХЛ.

Торонто Мейпл Лифс - Коламбус Блю Джекетс 2:3 (овертайм)

На 35-й минуте "Коламбус" вел в счете 2:0. Победный гол за 39 секунд до окончания овертайма забросил Адам Фантилли (он в этой встрече забил второй и третий голы ти сделал результативную передачу).

Три результативных передачи сделал Зак Веренски.

Тампа-Бей Лайтнинг - Эдмонтон Ойлерз 2:1 (овертайм)

Хозяева отыгрались на 58-й минуте. Счет сравнял Ник Пол. На 62-й минуте Джейк Гюнцель забил победную шайбу. В последних трех играх он забил пять голов.

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 20 минут 35 секунд. Показатель -1.

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман отыграл 10 минут. Показатель 0.

Леон Драйзайтль (Эдмонтон) сделал 570-ю голевую передачу.

Чикаго Блэк Хоукс - Сиэтл Кракен 2:3

На 26-й минуте хозяева вели в счете 2:0.

Джейми Олексяк (Сиэтл) сыграл 700-ю игру в НХЛ.

Оскар Фискер Мельгор (Кракен) стал вторым датским хоккеистом, набравшим очко в дебютном матче в НХЛ.

Колорадо Эвеланш - Нью-Йорк Рейнджерс 6:3

"Рейнджерс" вел в счете 1:0 и 2:1.

На 51-й минуте счет был 3:3.

По 3 очка набрали игроки "Колорадо" Нейтан Маккиннон (2 + 1), Кайл Макар (2 + 1) и Мартин Нечас (0 + 3). Маккиннон вышел на второе место в истории клуба по количеству очков (1051) и результативных передач (668).

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал 2 результативные передачи.