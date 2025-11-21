x
Спорт

Никола Йокич установил рекорд НБА

Знаменитые спортсмены
Баскетбол
НБА
время публикации: 21 ноября 2025 г., 16:09 | последнее обновление: 21 ноября 2025 г., 16:09
Никола Йокич установил рекорд НБА
AP Photo/David Zalubowski

Никола Йокич стал первым игроком НБА, который лидирует в статистике за десятилетие в четырех категориях, сообщает статистический сервис NBA Crazy Stats.

Он набрал больше всего очков (13 242). На втором месте Джейсон Тейтум (13 216).

Никола Йокич сделал больше всех подборов за десятилетие (6030). На втором месте Руди Гобер (5764).

Лидер "Денвера" сделал больше всех результативных передач (4326). На втором месте Трэ Янг (4120).

Никола Йокич - лидер по перехватам (703). На втором месте Джимми Батлер (681).

