22 октября 2025
Спорт

Испанцы обыграли "Карабах". Результаты матчей Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 22 октября 2025 г., 21:57 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 21:57
Два первых гола в ворота Никиты Хайкина забил Виктор Осимхен
AP Photo/Khalil Hamra

Состоялись матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. "Атлетик" (Бильбао) обыграл "Карабах" 3:1.

Атлетик (Бильбао, Испания) - Карабах (Азербайджан) 3:1

Баски набрали первые очки в этом розыгрыше Лиги чемпионов, одержав волевую победу.

Галатасарай (Стамбул, Турция) - Буде/Глимт (Норвегия) 3:1

Два первых гола в ворота Никиты Хайкина забил Виктор Осимхен.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
