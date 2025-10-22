Испанцы обыграли "Карабах". Результаты матчей Лиги чемпионов
время публикации: 22 октября 2025 г., 21:57 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 21:57
Состоялись матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. "Атлетик" (Бильбао) обыграл "Карабах" 3:1.
Атлетик (Бильбао, Испания) - Карабах (Азербайджан) 3:1
Баски набрали первые очки в этом розыгрыше Лиги чемпионов, одержав волевую победу.
Галатасарай (Стамбул, Турция) - Буде/Глимт (Норвегия) 3:1
Два первых гола в ворота Никиты Хайкина забил Виктор Осимхен.
