День разгромов. Результаты матчей Лиги чемпионов

Состоялись матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. "Арсенал" разгромил мадридский "Атлетико" 4:0.

Лидируют ПСЖ, "Интер" и "Арсенал", победившие в трех матчах.

Арсенал (Лондон, Англия) - Атлетико (Мадрид, Испания) 4:0

Все голы были забиты в течение 13 минут во втором тайме. Дважды отличился Виктор Дьекереш. По разу - Габриэль и Габриэль Мартинелли.

Байер (Леверкузен, Германя) - ПСЖ (Франция) 2:7

В первом тайме при счете 1:0 в пользу парижан команды остались в неполных составах.

На 31-й минуте был удален Роберт Андрих (Байер). Через 6 минут Илья Забарный.

На 25-й минуте "фармацевты" могли сравнять счет, но Гримальдо не реализовал пенальти. Мяч попал в штангу.

После первого тайма 4:1.

Копенгаген (Дания) - Боруссия (Дортмунд) 2:4

Ньюкасл (Англия) - Бенфика (Лиссабон, Германия) 3:0

ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - Наполи (Италия) 6:2

Юнион (Сен-Жилуаз, Бельгия) - Интер (Милан, Италия) 0:4

Вильярреал (Испания) - Манчестер Сити (Англия) 0:2

Манор Соломон остался у испанцев в запасе.