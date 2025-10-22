x
22 октября 2025
Спорт

МОК наказал Индонезию за не допуск израильских спортсменов

время публикации: 22 октября 2025 г., 16:18 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 16:18
МОК наказал Индонезию за не допуск израильских спортсменов
AP Photo/Antonio Calanni

Международный олимпийский комитет рассмотрел не допуск израильских спортсменов на соревнования в Индонезию и принял ряд решений.

МОК прекращает сотрудничество с Индонезией в вопросе проведения крупных международных турниров, сообщает "Исраэль а-Йом".

Это означает, что Индонезия не сможет подать заявку на проведение олимпиады 2036 года или юношеской олимпиады 2030 года. Оба эти турнира были заявлены как ключевые цели Индонезии.

Приняты решения прекратить любой диалог с Индонезией о проведении будущих олимпийских мероприятий до тех пор, пока правительство не возьмёт на себя официальное обязательство обеспечить доступ всем спортсменам независимо от гражданства.

Рекомендовать международным спортивным федерациям воздержаться от проведения мероприятий в Индонезии до тех пор, пока не будет гарантирован полный доступ всем участникам.

